Москва, 27 ноября, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Отказ Москвы от членства в Совете Европы гораздо сильнее ударит по самой организации, чем по России. Об этом написал 27 ноября в своем микроблоге глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Таким образом сенатор отреагировал на заявление генерального секретаря международной организации Турбьерна Ягланда, который назвал возможный выход России из Совета Европы большим шагом назад для европейских стран, который негативно отразится и на российских гражданах.

Пушков процитировал Ягланда, добавив, что выход Москвы обернется для СЕ крупнейшей потерей.

«Это была бы крупнейшая потеря для СЕ, и не только финансовая. Гораздо большая, чем для России», — написал Пушков в Twitter.

Ранее в своем микроблоге Пушков назвал возможное снятие с России санкций в ПАСЕ «крупным поражением русофобского лобби».

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинформировал генсека СЕ Турбьерна Ягланда о приостановке уплаты членских взносов в бюджет организации до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены.

26 ноября Financial Times опубликовало интервью Ягланда, в котором генсек СЕ допустил возможность отмены антироссийских санкций, которые были введены в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. Он также отметил, что принципиальная позиция СЕ по вопросу Крыма пересматриваться не будет.