Санкт-Петербург, 27 ноября, 2017, 01:22 — ИА Регнум. В прошедшие семь дней Петербург вновь отчитывался перед федеральными чиновниками о готовности к Чемпионату мира по футболу, принимал поправки в бюджет-2018, а также спорил о старых и новых названиях улиц, площадей и станций метро.

Https://t.me/IgorAlbin Игорь Албин и Максим Соколов на стройплощадке метро

Подземная повинность

Руководителей комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, курирующего строительство петербургского метро, лишили праздничных и выходных дней и отправили «под землю» — до окончания строительства двух новых станций метро им указано переехать на стройплощадку. Такое устное распоряжение отдал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в пятницу, 24 ноября, проходя вместе с главой Минтранса Максимом Соколовым по тоннелю между новыми станциями «Беговая» и «Новокрестовская».

Обе станции и новый фрагмент третьей линии метро, который приведет к ним от действующей станции «Приморская», входят в программу подготовки Петербурга к ЧМ-2018 и должны быть сданы к концу марта 2018 года. В апреле предполагается ввести их в эксплуатацию.

Несмотря на сложные условия проходки, метростроевцы, в целом, выдержали сроки — отставание (по ряду работ — примерно на месяц) сложилось только со станцией «Беговая». Хотя, как признал сам Албин, «сооружение основных конструкций станции находится в завершающей стадии», имеющейся пробуксовки по срокам оказалось достаточно для жесткой реакции вице-губернатор.

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…О том, что «Беговая» выбилась из графика, стало известно уже давно. А перспектива переезда чиновников Смольного прямо на стройку нарисовалась еще четыре месяца назад. Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля Игорь Албин, посещая объект, выразил готовность лично переехать на «Беговую», чтобы контролировать ход стройки, если отставание от графика не будет ликвидировано к сентябрю. Тогда же вице-губернатор пригрозил, что карьера ответственных за стройку нижестоящих чиновников окажется под вопросом, если дело дойдет до такого переезда.

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К ноябрю отставание не исчезло, однако Игорь Албин решил сослать в «подземелье» не себя, а других. Возможно, он считает, что повторяться — дурной тон. А неожиданные ходы со стороны начальства лучше всего держат в тонусе тех, кто вынужден подчиняться.

Напомним, осенью 2016 года, в момент активной достройки стадиона на Крестовском острове, Албин не только организовал там свой рабочий кабинет и фактически переехал на стройку, но даже временно запретил покидать арену представителям генподрядчика и других структур, связанных со строительством стадиона.

Один из экспертов ИА REGNUM позже отмечал, что в ситуации со стадионом, фактически уже построенным к тому моменту, Игорь Албин повёл себя как комиссар, заставив всех участников процесса сделать последний рывок к цели. Но в случае с метрополитеном такого эффекта не будет, потому что строительство подземных тоннелей и станций — более сложная техническая задача, и любая «штурмовщина» в этом деле чревата тяжелыми последствиями.

Как предполагает корреспондент ИА REGNUM, возможно, вице-губернатор пришел к аналогичным выводам. И сегодня решил действовать как сталинский нарком, максимально требовательно и жестко по отношению к подчиненным, но, в то же время, — делясь с ними ответственностью, давая возможность проявить инициативу непосредственно на порученном участке работы. Так или иначе, теперь за возможный срыв сроков сдачи станции, а значит и «футбольного» перегона в целом, первым делом по полной программе персонально ответят чиновники, заранее отправленные «ниже уровня земли».

…А у самого вице-губернатора сейчас — время пожинать плоды предыдущего трудового подвига. 22 ноября депутаты городского парламента почти единогласно попросили представить Игоря Албина к высшей награде Законодательного собрания — «За особый вклад в развитие Петербурга».

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Одно к одному, и 24 ноября, после совместной прогулки по тоннелю, министр транспорта Максим Соколов наградил Игоря Албина ведомственной медалью «За строительство транспортных объектов». Какие плоды принесет вице-губернатору и бывшему министру регионального развития его «наркомовская» тактика — увидим весной будущего года.

Переименовать нельзя оставить

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга — орган с сугубо совещательными функциями при городском правительстве — вновь оказался в центре бурления политических страстей.

В прошлый раз такое происходило в мае 2016 года, когда комиссия рекомендовала Смольному назвать мост через Дудергофский канал в честь первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова, и губернатор Георгий Полтавченко так и сделал. Оппозиционные петербургские политики и градозащитники резко критиковали это решение и попытались инициировать городской референдум по данному вопросу, но были заблокированы большинством Заксобрания. Несколько членов Топонимической комиссии покинули ее в знак протеста.

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В этот раз униженными и оскорбленными почувствовали себя не либералы, составлявшие основу «антикадыровского» протеста, а коммунисты. Ведь своим решением от 24 ноября комиссия предложила переименовать все десять «номерных» Советских улиц в Центральном районе Петербурга, вернув им дореволюционное название Рождественских, а также возвратить примыкающей к Невскому проспекту улице Восстания прежнее имя — Знаменская улица.

Улица Восстания названа так в 1923 году честь событий Февральской революции 1917 года. В том же году получили свое нынешнее название и все Советские улицы.

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Новости из Топонимической комиссии буквально взорвали левый фланг. Лидер городской организации КПРФ, депутат Заксобрания Ольга Ходунова заявила о том, что в городе «раскручивается жесткая спираль антисоветчины» и расценила предложение Топонимической комиссии как провокацию и попытку перечеркнуть историческое значение советского периода российской истории. Ее соратники уже провели одиночные пикеты у администрации Центрального района, у здания, где находится топонимическая комиссия, и у комитета по культуре. Коммунисты потребовали оставить на карте города все названия, данные во времена СССР.

Не остался в стороне от петербургского скандала и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В своей телеграмме президенту Владимиру Путину он предупредил, что попытки переименования улиц и площадей в Петербурге «прямо ведут к обострению обстановки и углублению раскола в обществе» и сравнил их с действиями украинских и польских националистов и русофобов.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, представляется весьма вероятным, что в преддверии федеральных выборов Смольный прислушается к критике слева и не станет форсировать переименование Советских улиц, на время положив под сукно рекомендацию Топонимической комиссии. Хотя, совсем недавно, в августе текущего года, петербургская власть без лишнего шума избавилась от улицы Пролетарской Диктатуры, оставив лишь одноименную площадь.

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В свете подобной тактики — «и вашим, и нашим» — переименование улицы Восстания в Знаменскую представляется намного более вероятным — ведь на соседнюю площадь Восстания, как и одноименную станцию метро, пока никто не покушается.

Готовность коммунистов и сочувствующих им горожан защищать те имена, что дороги и памятны, вызывает безусловное уважение. Скорее всего, им удастся отстоять хотя бы часть тех названий, на которые «положила глаз» Топонимическая комиссия.

Жаль, что в свое время не нашлось таких заступников у Николая Гоголя, ведь улица его имени появилась в Петербурге еще в 1902 году, благополучно существовала при СССР, но была вычеркнута с карты города в 1993 году при Анатолии Собчаке. Неужели великий писатель, создатель проникнутых духом города «Петербургских повестей», не достоин в нем увековечивания? Также в 1998 году не доставило особых хлопот Смольному переименование улицы, названной в честь другого классика отечественной литературы, Михаила Салтыкова-Щедрина (ныне — Кирочная улица).

Что же касается непростой судьбы советской топонимики в городе на Неве, то связывать ее исчезновение только с событиями, случившимися в постсоветские годы, будет ошибкой. Следует напомнить, что самое крупное разовое переименование, путем возвращения улицам, проспектам и площадям города прежних имен, случилось в январе 1944 года, за несколько дней до полного снятия блокады Ленинграда.

Тогда решением Ленгорисполкома, согласованным с горкомом и ЦК ВКП (б), были переименованы сразу 20 объектов, в том числе проспект 25 Октября (Невский проспект), площадь имени Урицкого (Дворцовая площадь), улица 3 июля (Садовая улица), Советский проспект (Суворовский проспект), проспект имени Володарского (Литейный проспект), площадь Жертв Революции (Марсово Поле), площадь имени Воровского (Исаакиевская площадь). В это трудно поверить, но тогда с карты Ленинграда исчез даже… проспект Ленина — ныне это Пискарёвский проспект.

…Какое бы решение ни принял губернатор Петербурга в отношении рекомендаций Топонимической комиссии, уже заранее понятно, что оно вновь вызовет жаркие дебаты у политиков и политизированной части общества.