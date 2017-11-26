Лондон, 26 ноября, 2017, 22:48 — ИА Регнум. Совет Европы рассматривает возможность отмены санкций против России, введенных в 2014 году, в связи с ситуацией на Украине, пишет 26 ноября газета Financial Times.

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По словам генерального секретаря СЕ Турбьёрна Ягланда, выход России из состава Совета означал бы большой шаг назад для всей Европы, в том числе для граждан РФ.

Генсек опроверг информацию о том, что официальные лица из России встречались с ним и угрожали выходом Москвы из состава Совета. По мнению Ягланда, отказ Москвы от уплаты членских взносов может привести к окончательному выходу из организации.

При этом речи не идет об изменении принципиальной позиции СЕ в вопросе о Крыме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня 2017 года глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре уведомил Ягланда в том, что Россия приостанавливает уплату членских взносов в бюджет СЕ на 2017 год до восстановления полномочий российский делегации в ПАСЕ.

Напомним, представители Федерального собрания РФ с 2014 года лишены основных полномочий в ПАСЕ из-за ситуации на Украине. Россия является одним из пяти основных плательщиков в Совет Европы, поэтому бюджет организации терпит серьезные ущерб от решения приостановить выплату взносов.

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