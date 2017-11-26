Москва, 26 ноября, 2017, 22:39 — ИА Регнум. После анонимного сообщения о минировании из бизнес-центра «Вернадский» на юго-западе Москвы эвакуировали 180 человек, сообщает 26 ноября газета «Известия».

Shkolazhizni.ru Телефонный терроризм

Специалисты и взрывотехники проводят проверку помещений здания. По имеющимся данным, сообщение о заложенной бомбе поступило по телефону.

Напомним, с сентября 2017 года в различных городах России наблюдается волна массовых сообщений «телефонных террористов» о минировании различных зданий и сооружений.

По заявлению представителей ФСБ, ущерб от таких звонков только в Москве составил 150 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября Госдума России в третьем чтении приняла закон, позволяющий операторам связи блокировать сообщения «телефонных террористов».

На оператора связи возложена обязанность передавать правоохранителям в неизменном виде абонентский номер или уникальный код идентификации абонента, сделавшего такое сообщение.