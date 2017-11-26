Луцк, Украина, 26 ноября, 2017, 22:16 — ИА Регнум. Националисты из карательного батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сорвали показ советского фильма «Право на крылья» в украинском Луцке, передает 26 ноября RT.

Документальный фильм «Право на крылья»

Один из небольших кинозалов Луцка собрал бывших офицеров советской армии 25 ноября. Ветераны планировали посмотреть фильм режиссера Алексея Габриловича 1970 года «Право на крылья». Сюжет картины повествует об авиаполке истребителей-бомбардировщиков, который базировался в Луцке с 1948 года.

Радикалы из карательного батальона сорвали показ картины. Они объяснили свой поступок тем, что зрители оскорбляют память жертв так называемого голодомора, отмечающуюся на Украине 25 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября на траурном мероприятии президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране должна быть введена ответственность за непризнание так называемого голодомора.

Отметим, что голод 1932−1933 годов в СССР случился не только на Украине, но и в Белоруссии, Поволжье, Казахстане, Западной Сибири и Северном Кавказе. Ошибки руководства в сочетании с неурожаем привели к трагедии — погибли, по разным оценкам, от 2 до 8 млн человек.

Радикалы на Украине называют фантастические цифры жертв голода, которые превышают даже пропагандистские штампы министерства информации Гебельса, распространяемые в период Великой Отечественной войны.

Даже Международная комиссия, специально созданная в 1988 году для расследования этого вопроса, пришла к выводу, что доказательств существования со стороны советской власти целенаправленной политики голода не было.