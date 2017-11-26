Джакарта, 26 ноября, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Почти 24 тыс. жителей индонезийского острова Бали эвакуированы после начала извержения вулкана Агунг, сообщает 26 ноября Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.

USGS Вулкан Агунг (1989 г.)

По данным агентства, столб пепла, выброшенный вулканом, поднимается на высоту четыре тысячи метров и расходится в сторону восточной и юго-восточной частей индонезийского архипелага.

Решение об эвакуации жителей 224 деревень и поселков власти приняли после того, как 25 ноября Агунг трижды выбрасывал новые порции пепла.

Стоит отметить, что 21 ноября уже наблюдалось извержение вулкана Агунг, однако оно было существенно слабее.

Вулкан Агунг извергался в последний раз в 1963 году. Это привело к гибели 1,5 тыс. человек, а еще почти 100 тыс. лишились крова.

Напомним, вулкан Агунг расположен в Индонезийском архипелаге из 18 тыс. островов, составляющих «тихоокеанское Огненное кольцо». Здесь насчитывается более 500 вулканов, из которых 127 считаются действующими.

Как сообщало ИА REGNUM, на индонезийском острове Бали из-за извержения вулкана Агунг ряд авиакомпаний отменил рейсы самолетов.