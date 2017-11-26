Донецк, 26 ноября, 2017, 21:11 — ИА Регнум. Российский писатель Захар Прилепин обвенчался со своей супругой Марией в Донецке. Об этом писатель сам сообщил телеканалу РЕН ТВ.

Евгения Давыдова Захар Прилепин

По его словам, решение о венчании, прошедшее в Спасо-Преображенском соборе, они с женой приняли после 20 лет совместной жизни.

«Мы решили венчаться, потому что после 20 лет совместной жизни мы, наконец, к этому готовы, — сказал Прилепин. — Донецк и Донбасс и все люди, которые здесь находятся, очень сильно повлияли на наше решение и нашу готовность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский писатель Захар Прилепин является автором таких книг как «Грех», «Черная обезьяна», «Патология», «Санькя», «Обитель» и лауреатом премии правительства России в области культуры за 2016 г.

В настоящее время Прилепин занимает пост заместителя командира одного из батальонов армии ДНР по воспитательной работе.

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