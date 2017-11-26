Вильнюс, 26 ноября, 2017, 20:57 — ИА Регнум. Литва планирует передать вооружение Украине общей стоимостью €1,93 млн, говорится в проекте постановления правительства Литвы, опубликованном на сайте парламента.

Er.ru Автоматы Калашникова

В тексте документа сказано, что правительство Литвы приняло решение передать в распоряжение министерства обороны Украины имущество общей стоимостью $1,931 млн.

В приложении постановления указывается, что Киеву будет передано 7 тыс. автоматов Калашникова, около 2 млн патронов, более 80 пулеметов, минометы, противотанковое оружие и другая техника.

Проект постановления будет рассмотрен до 4 декабря в министерстве финансов и МИД Литвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сказал, что Литва продолжит поставлять летальное оружие Украине.

Министр добавил, что Литва никогда не переставала поставлять вооружение ВСУ, помогала Киеву инструкторами и способствовала реформе системы обороны.

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