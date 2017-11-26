Москва, 26 ноября, 2017, 20:27 — ИА Регнум. Заявления ЕС об угрозе свободе прессы со стороны российского закона о СМИ с иностранным финансированием — проявление двойных стандартов и повод для антироссийской шумихи, заявил 26 ноября глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков агентству RT.

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

По мнению Алексея Пушкова, заявлять об угрозе свободе прессы можно лишь игнорируя тот факт, что статус СМИ-иностранных агентов в России аналогичен такому же статусу СМИ-иноагентов в США.

Однако это не помешает зачинщикам очередной антироссийской истерии поднять информационный шум.

«Будет изменён статус иностранных СМИ, и пользователи их информации будут знать, что она распространяется иностранным агентом», — пояснил последствия применения российского закона Алексей Пушков и подчеркнул, что никакого ограничения свободы прессы не будет.

«Пока ни одно СМИ не зарегистрировано, никаких ограничений на их деятельность не введено, но уже звучит осуждающий хор голосов. Так что помимо двойных стандартов я здесь вижу ещё некий предупредительный выстрел со стороны ЕС. Нас предупреждают, что если мы начнём применять этот закон, то критика будет ещё более существенная», — отметил Пушков.

«Не думаю, что эти критические голоса окажут какое-либо влияние ни на российских законодателей, ни на исполнительную власть», — заключил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейская внешнеполитическая служба сделала заявление, что закон, по которому СМИ с зарубежным финансированием могут быть признаны в России иностранными агентами, угрожает свободе прессы.