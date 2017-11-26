Дейр-эз-Зор, Сирия, 26 ноября, 2017, 20:28 — ИА Регнум. Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по позициям ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийской провинции Дэйр эз-Зор, поразив все намеченные цели. Об этом сообщается 26 ноября на странице Минобороны РФ в Facebook с публикацией видео авиаударов.

Vitaly V. Kuzmin Ту-22М3

Бомбардировщики дальней авиации взлетели с аэродрома в России и поразили опорные пункты и скопление террористов в долине реки Ефрат.

Прикрытие дальних бомбардировщиков обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С, которые базируются на сирийском аэродроме Хмеймим.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября Минобороны опубликовало видео удара бомбардировщиков Ту-22М3 по позициям террористов в районе сирийского города Абу-Кемаль.

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