Анкара, 26 ноября, 2017, 19:48 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов покинуть пост президента, если оппозиция найдет его счета за рубежом. Об этом, как передает телеканал NTV, сообщил сам глава государства.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

«Докажите, что у меня есть счет в иностранном банке, а если не можете доказать — уходите из политики, — говорит Эрдоган. — А если докажете — я оставлю свой пост».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 ноября глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Байбурт заявил, что провокация на учениях НАТО в Норвегии, когда на стендах с мишенями появились портреты турецких лидеров, была нацелена на весь турецкий народ.

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