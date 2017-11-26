Грозный, 26 ноября, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Чечне нужны перемены, пришло время сменить руководителя республики. Такое мнение высказал глава региона Рамзан Кадыров. В интервью на телеканале «Россия 1» он заявил о том, что уже выполнил свои задачи перед чеченским народом и на смену ему должны прийти новые лица. По его словам, «есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязанности на высшем уровне».

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«Можно сказать, это моя мечта (оставить пост главы республики — ред. ИА REGNUM ). Быть руководителем региона и нести ответственность за народ, за республику перед Всевышним и руководством государства, перед народом — это очень сложно», — отметил Кадыров.

При этом он отверг мысль о том, что он устал или не хочет служить своему народу. Люди и президент РФ должны сами выбрать, кто станет будущим главой Чечни, подчеркнул он.

«Когда-то нужны были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок, а у нас сегодня порядок, процветание. Я считаю, что пришло время сделать изменения в Чеченской Республике», — заявил чеченский лидер.

Читайте также: Рамзан Кадыров: «Мне не нужна власть»

Стоит отметить, что Рамзан Кадыров неоднократно заявлял о том, что «его время прошло», и просил руководство страны найти ему замену. При этом он всегда подчеркивал, что в созданной им команде есть очень хорошие специалисты, которые могут его заменить.

Как сообщало ИА REGNUM, об этом он заявлял в эфире телеканала НТВ в феврале 2016 года. В марте 2016 года он вновь вернулся к этой теме, отмечая, что у него «нет властных амбиций и ему не нужна власть, так же, как не нужна она была его отцу Ахмату Кадырову.

Однако он «принял груз полномочий главы и президента для спасения народа». Обязанностью же Рамзана Кадырова, по его словам, было продолжить дело отца. В настоящее время, как подчеркнул Рамзан Кадыров, он готов выполнить любой приказ президента России безоговорочно.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в интервью «Интерфаксу» Кадыров также заявил, что у него нет амбиций «федерального уровня».

«Нет у меня ни амбиций, ни интереса работать нигде, кроме Чечни. Тем более я никогда не задумывался о высоких должностях на федеральном уровне», — подчеркнул чеченский лидер.

Читайте также: Кадыров просит Кремль найти ему замену

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров был избран на свой очередной срок в единый день голосования 18 сентября 2016 года. В Чечне руководителя республики избирают прямым голосованием. За кандидатуру Кадырова проголосовали 97,94% избирателей.

Читайте также: Политических амбиций «федерального уровня» у меня нет — Кадыров