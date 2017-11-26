Киев, 26 ноября, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Полиция Киева задержала бывшего второго командира украинского батальона «Донбасс» Анатолия Виноградского, сообщает 26 ноября «Украина 112» со ссылкой на организацию «Рух. Визволения».

Ukraine.politicalcritique.org Торговая Блокада Донбасса

В организации сообщили, что одновременно с Виноградским в Житомирской области был задержан доброволец «ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Леонид Литвиненко.

В полиции сообщили, что вышеуказанные лица были задержаны за нападение на охранника одного из предприятий Кировградской области.

Отмечается, что 27 июня Виноградский и Литвиненко прибыли на территорию частного сельскохозяйственного предприятия и избили охранника с применением кастетов и телескопических дубинок, нанеся ему телесные повреждения. Нападавшие также похитили личное имущество потерпевшего, нанеся ущерб на сумму 650 тыс. гривен ($24,1 тыс.).

В машине задержанных были обнаружены биты и ножи.

Отметим, бывший второй командир батальона «Донбасс» Анатолий Виноградский являлся одним из инициаторов торговой блокады Донбасса. Он был координатором штаба блокады.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торговая блокада Донбасса была объявлена украинскими националистам в начале 2017 года. Экстремисты перекрыли железнодорожное сообщение между Донбассом и Украиной, требуя запрета товарооборота.

В марте 2017 года Киев официально объявил о запрете железнодорожного сообщения. Данная мера вызвала серьезный энергетический кризис на Украине, так как уголь, необходимый для работы электростанций, перестал поступать на Украину.