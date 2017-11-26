Грозный, 26 ноября, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире программы «Действующие лица» на телеканале «Россия 1» заявил, что не верит в виновность выходцев и Чечни, осужденных по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«Я больше чем уверен: они вообще не причастны (к убийству политика), — говорит Кадыров. — Эти ребята абсолютно, по моим пониманиям, информации, не виноваты. И я до сих пор считаю, что это неправильно. Кому-то это нужно было там, какие-то у него свои грехи».

Между тем, глава Чечни добавил, что политик Немцов для него и для его команды «был более благоприятным персонажем».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 июля 2017 г. суд признал пятерых фигурантов дела об убийстве политика Бориса Немцова виновными в совершении преступления и приговорил их к различным срокам лишения свободы, от 11 до 20 лет тюрьмы.

Напомним, политик Борис Немцов был убит в ночь на 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

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