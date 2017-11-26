Вашингтон, 26 ноября, 2017, 18:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп удивился объему работы, выполненной администрацией Белого дома под его руководством и представленной на одном из новых интернет-сайтов. Об этом американский лидер написал 26 ноября на своей странице в Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Ничего себе, даже я не представлял себе, что мы так много сделали, — написал Трамп. — Надеюсь, фейковые новости сообщат об этом! Спасибо вам».

На сайте «Magapill» представлен список достижений президента США в различных областях.

Отметим, Трамп называет критически настроенные в его адрес сообщения телеканалов и изданий «фейковыми новостями». Между американскими СМИ и президентом США развернулась целая информационная война.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2017 года президент США на конференции консервативной политической деятельности (СРАС) заявил, что «фейковые СМИ» являются «врагами людей». Трамп выступил против прессы, которая придумывает истории и источники.

25 ноября американский лидер в очередной раз обрушился с критикой на CNN, который, по его мнению, слабо представляет США по всему миру. В ответ телеканал заявил, что представлять страну должен Трамп, а не CNN.

Читайте также: CNN огрызнулся на обвинения Трампа