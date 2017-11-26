Москва, 26 ноября, 2017, 17:12 — ИА Регнум. В Совфеде назвали подлостью объяснение советника украинского президента Юрия Бирюкова провала атаки ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

Советник украинского президента Юрий Бирюков объяснил провал атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) у линии соприкосновения в Донбассе неправильным решением командира роты.

«Старый испытанный прием — переложить ответственность за неудавшуюся операцию на командира низшего звена, к тому же погибшего. Он ведь уже точно не сможет защитить себя, рассказать, как это было на самом деле», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сами отдали приказ, а теперь валят на мертвых, отметил сенатор.

«Нет ничего подлее. Во всём несправедливая война», — заключил Клинцевич.

Бирюков списал вину на погибшего.

«Это не было рейдом. У меня, кроме матов, по этой истории слов нет», — отреагировал Бирюков, заметив, что «инициатива» атаки принадлежала командиру роты, который «насмотрелся репортажей про зачистку двух сёл в серой зоне Светлодарской дуги». «Славы захотелось. И поперли», — добавил советник президента, отметив, что «сам организатор и погиб первым, и людей положил». «Никто так и не понял, зачем они поперли», — резюмировал Бирюков.