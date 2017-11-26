Киев, 26 ноября, 2017, 16:53 — ИА Регнум. Советник президента и министра обороны Украины Юрий Бирюков на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал действия украинских военных, атаковавших позиции ополчения Луганской Народной Республики (ЛНР) у линии соприкосновения в Донбассе.

Aleksandr Andreiko Юрий Бирюков

«Инициатива комроты, насмотревшегося репортажей про зачистку двух сёл в серой зоне Светлодарской дуги, — пишет Бирюков. — Славы захотелось. И поперли».

Советник президента и министра обороны Украины добавил, что организатор этой акции погиб первым и «людей положил».

«Никто так и не понял, зачем они поперли», — отмечает Бирюков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти ЛНР заявили, что трое военных ВСУ погибли, а двое получили ранения при попытке атаковать позиции войск республики в районе поселка Фрунзе. Позднее в этом районе бойцы ЛНР обнаружили еще одного раненого солдата. Он был госпитализирован.

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