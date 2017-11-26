Элиста, 26 ноября, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись в Элисте. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Калмыкия.

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ДТП произошло в воскресенье, 26 ноября, у дома 227 на улице Ленина. По последним данным, в результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе 5 детей.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля «Фольксваген» с автомобилем «ГАЗель», маршрутным такси», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны.

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