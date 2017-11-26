Брюссель, 26 ноября, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Евробюрократы вслед за властями США раскритиковали новый российский закон о средствах массовой информации — иностранных агентах. Соответствующее заявление было выпущено сегодня внешнеполитической службой Европейского союза.

Pxhere.com Они в ярости!

В заявлении сказано, что новый российский закон о возможности наделения статусом иностранного агента любого СМИ, которое получает финансирование из-за рубежа, по мнению официального Брюсселя является нарушение обязательств Российской Федерации в сфере прав человека.

«Это новая угроза свободе и независимости СМИ и доступа к информации, еще одна попытка сузить пространство для независимых голосов в России», — сказано в заявлении.

Напомним, ранее сегодня глава Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) США Джон Лансинг заявил, что новый российский закон о СМИ — иноагентах, по мнению Вашингтона, не является зеркальным ответом на те репрессии, которые США развернули против российских иновещательных СМИ — телеканала RT и агентства Sputnik.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США с подачи Демократической партии обвинили российский иновещательный телеканал RT во вмешательстве в американские выборы, пропаганде и всех смертных грехах. При этом никаких реальных доказательств этих обвинений до сих пор не представлено.

Тем не менее, Минюст США в ультимативной форме потребовал от RT зарегистрироваться иностранных агентом на американской территории. В противном случае против работников американского отделения RT будут возбуждены уголовные дела, а счета телеканала будут арестованы. RT пришлось стать первым в истории США СМИ, которое получило статус иностранного агента. До этого, данный статус никогда не применялся ни к каким СМИ.

Российские власти заявили, что дадут зеркальный ответ на репрессии властей США против российских СМИ. Ответом и стал закон о СМИ — иноагентах. Теперь любые СМИ, работающие в России и получающие финансирование из-за рубежа могут получить статус иностранного агента.