Москва, 26 ноября, 2017, 15:19 — ИА Регнум. У одного из самых популярных по итогам 2016 года российских автомобилей LADA Vesta есть конкуренты. Эксперты составили список из пяти таких машин, пишет Life.

Kremlin.ru LADA Vesta

Основной конкурент Vesta — это корейский Hyundai Solaris. Они находятся в одной ценовой категории, кореец стоит от 599 тыс. рублей.

На втором месте тоже кореец, популярный в России седан KIA Rio. Его стоимость начинается от 670 тыс. рублей.

Еще один конкурент LADA Vesta — бюджетный Datsun on-DO с автоматической коробкой передач. Стоит он в автосалонах 512 тыс. рублей.

Еще один соперник отечественного бестселлера — Renault Logan. Он ощутимо выигрывает у Vesta по цене: его можно купить по цене от 472 тыс. рублей.

Замыкает пятерку конкурентов китайский седан Lifan Solano II, который дешевле LADA Vesta почти на 115 тыс. рублей (441,9 тыс. рублей).

Ранее Forbes в рейтинге за октябрь назвал седан LADA Vesta в тройке самых продаваемых и популярных автомобилей в России