Симферополь, 26 ноября, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Жителям Крыма, лишенным российского гражданства по причине нарушений при получении российских паспортов, необходима «паспортная амнистия», заявила журналистам в Севастополе Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

mediaphoto.org Российские паспорта

По ее словам, данные о количестве человек, лишенных гражданства, разнятся: от двух до четырех с половиной тысяч. Речь идет о нарушениях при выдаче паспортов после 2014 года. Тогда жители Крыма получили российские паспорта с нарушением технических требований.

На этом основании их позже лишили гражданства. Москалькова отметила, что написала обращение в Министерство внутренних дел и будет выделять сотрудников из аппарата уполномоченного для проверки вместе с правоохранительными органами всех случаев.

«Я буду выступать за «паспортную амнистию» — если людям был выдан паспорт с нарушением неких технических вопросов, но человек хочет оставаться в России, быть гражданином России, и это его единственное место жительства, то мне кажется, что нужно переоформить и дать возможность человеку получить паспорт и быть гражданином России», — сказала Москалькова.

Также омбудсмен заявила, что обсуждала эту проблему с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. Были и факты злоупотреблений со стороны сотрудников ФМС, эти факты связаны с незаконной выдачей паспортов.

Напомним, на референдуме, который состоялся в марте 2014 года, 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. За несколько лет проживавшие в Крыму граждане Украины получили российское гражданство.