Москва, 26 ноября, 2017, 14:36 — ИА Регнум. Русское географическое общество (РГО) проводит сегодня, 26 ноября, ежегодную акцию «Всероссийский географический диктант». Об этом сегодня сообщает пресс-служба РГО.

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В этом госду данная акция проводится уже третий раз, но её особенность в том, что она впервые вышла на международный уровень.

В сообщении на сайте РГО сказано, что впервые в диктанте могут принять участие не только жители России, но иностранцы, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Площадки для проведения «Всероссийского географического диктанта» откроются в 25 странах мира, в том числе в Донецкой и Луганской Народны Республиках, Китае, Польше, Эстонии, Аргентине, Австралии, Турции, Сирии, Великобритании.

В каждой из стран диктанта начался в полдень по местному времени. Всем участникам предложено 30 заданий разной степени сложности на знание географических понятий и терминов, расположения географических объектов на карте и другие. На выполнение всех заданий участникам будет дано не более 45 минут.

Кроме того, все желающие могут поучаствовать во «Всероссийским географическом диктанте» онлайн на сайте РГО.

Правильные ответы будут опубликованы на сайте РГО 1 декабря этого года. 25 декабря будут опубликованы все результаты участников диктанта. Оценка осуществляется по 100-бальной шкале.

Напомним, впервые данная акция прошла в 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина, который по совместительству является председателем попечительского совета Русского географического общества. С каждым годом число участников акции растет.