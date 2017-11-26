Калуга, 26 ноября, 2017, 14:56 — ИА Регнум. На заседании внеочередного пленума Калужского регионального отделения КПРФ большинством голосов был исключен из членов партии действующий депутат Законодательного собрания Калужской области и член бюро регионального отделения КПРФ Николай Фёдоров, сообщает 26 ноября корреспондент ИА REGNUM.

КРО КПРФ в Калужской области На заседании пленума калужских коммунистов

По информации пресс-службы партийцев, основанием для исключения Фёдорова из рядов КПРФ послужила его провокационная деятельность, направленная на подрыв авторитета Коммунистической партии РФ в Калужской области.

«Сейчас наступил период, когда мы должны сплотиться и рьяно отстаивать наши принципы и идеологию! В сложившейся ситуации мы не можем себе позволить наличие в наших рядах смутьянов изменников! Исключение Фёдорова Н.С. из рядов партии послужит уроком и примером всем, сомневающимся в политической воле руководства Калужского обкома КПРФ», — прокомментировал решение партийного пленума первый секретарь КРО КПРФ Николай Яшкин.

В чем именно заключается провокационная деятельность партийного функционера регионального масштаба Николая Фёдорова корреспонденту ИА REGNUM пояснить отказались — калужские коммунисты упрямо молчат, ссылаясь на некую партийную тайну. Но очевидно, что без согласования с лидером российских коммунистов Геннадием Зюгановым в этом вопросе явно не обошлось. Впрочем, на фоне того, что он не прочь вновь баллотироваться на предстоящих выборах президента России, то сейчас разоблачения действий коммунистов даже на местном уровне не лучшим образом скажутся на репутации КПРФ и вряд ли добавят политического веса самому лидеру российских коммунистов.

Напомним, 48-летний депутат Законодательного собрания Калужской области Николай Федоров является секретарем комитета по экономической политике, членом комиссий по экологии и транспорту и жилищно-коммунального хозяйства областного парламента. По образованию учитель физики и математики. В настоящее время работает в АО «СОГАЗ». Депутат Николай Федоров также является председателем ТСЖ и членом комиссии по ЖКХ при министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, кадровые чистки наблюдаются сейчас и в алтайском отделении КПРФ. На прошлой неделе исключён из партии один из старейших коммунистов Владимир Попов. Также по решению заседания бюро Алтайского крайкома КПРФ за нарушение партийной дисциплины лишился должности первого секретаря барнаульского горкома КПРФ Андрей Сартаков, а Юрий Астанчик потерял пост заместителя председателя комитета по аграрной политике и природопользованию Алтайского краевого законодательного собрания (АКСЗ).

Формально, наказание последовало за то, что «опальная троица», вопреки партийному решению, поддержала принятие бюджета Алтайского края в первом чтении. Объективно — алтайские коммунисты так и не справились с расколом в своих рядах, особенно условимся с назначением первым секретарем крайкома КПРФ Марии Прусаковой.

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