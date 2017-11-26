Испания, 26 ноября, 2017, 14:26 — ИА Регнум. На острове Тенерифе (Испания) 22 пострадали из-за обрушения конструкции ночного клуба: в здании провалился пол, сообщает издание Mundo.

Дискотека

Инцидент произошел в клубе клубе Butterfly Disco Pub в городе Адехе. Посетители клуба упали в подвал с высоты примерно в один этаж.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы и скорой помощи. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, несколько человек были госпитализированы с переломами и ударами различной степени.

Всего пострадали 22 человек, среди них — иностранные граждане, в том числе туристы из Франции, Бельгии и Румынии.