Лондон, 26 ноября, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Кинокартина «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева завоевал главный приз Недели российского кино в Лондоне — «Золотого единорога». Об этом сегодня, 26 ноября, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Цитата из к/ф «Нелюбовь». Реж. Андрей Звягинцев. 2017. Россия — Франция — Германия — Бельгия За стеклом

Кроме главного приза, картина «Нелюбовь» была отмечена жюри ха лучший сценарий. Исполнительница главной женской роли Марьяна Спивак была признана лучшей актрисой. Получая награду, Звягинцев отметил, что это был дебют Спивак в кинематографе.

В своей наградной речи Звягинцев поблагодарил жюри за высокую оценку его картины.

«Я очень признателен жюри, которое так высоко оценило картину. Я безмерно благодарен всем, кто принял это решение. Надеюсь, что будущее за этим фестивалем, потому что эти мосты, площадки, творчество — это то пространство, где нет никаких санкций, а есть только открытия, открытие новых людей и нового огня для движения и для жизни», — сказал Звягинцев, видимо имея в виду антироссийские санкции Запада.

Продюссер этого фильма Александр Роднянский считает, что фильм «Нелюбовь» говорит о том, что касается каждого и не только в России.

Ранее фильм «Нелюбовь» Звягинцева был номинирован на американскую премию «Независимый дух» в номинации «Лучший зарубежный фильм». Кроме того, картина Звягинцева уже попала в «длинный лист» престижной премии американской киноакадемии «Оскар».

"Нелюбовь» уже получила приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.

Фильму Звягинцева предстоит участие в участие в XIV международном кинофестивале в Дубае.

Сам фильм — достатачно тривиальная социальная драмма о московской семье, переживающей развод.