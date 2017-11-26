Тель-Авив, Израиль, 26 ноября, 2017, 13:51 — ИА Регнум. В Израиле подал в отставку министр здравоохранения Яаков Лицман. Причиной такого решения стали ремонтные работы, проводимые в шаббат, сообщает Reuters.

Budget.house.gov Яаков Лицман

Лицман — ортодоксальный иудей, он возглавляет ультраортодоксальный блок «Яхадут ха-Тора"(«Объединенный иудаизм Торы») и соблюдает шаббат. Его возмутило, что в субботу, когда евреям нельзя работать, железнодорожники проводят ремонтные работы.

Железнодорожники в Израиле традиционно пользуются субботним перерывом в движении поездов, чтобы без ущерба для расписания провести необходимые работы. В заявлениии Лицман отмечает, что потерпел неудачу, пытаясь «любым способом предотвратить несоблюдение шаббата».

«Я больше не могу быть министром после того, как был нанесен такой удар субботе — одной из вечных ценностей еврейского народа», — сказал министр.

Уточняется, что Лицман отклонял все предлагавшиеся ему варианты компромисса, настаивая на полной остановке железнодорожных работ в шаббат. Теперь министерский портфель перейдет к премьер-министру страны Беньямину Нетаньяху.

Со своей стороны Нетаньяху рассчитывает на преодоление разногласий с ультрарелигиозной партией «Еврейство Торы» и возвращение Лицмана в правительство. Таким образом, он надеется, что партия останется в правящей коалиции и он сможет сохранить поддержку большинства в парламенте.