Москва, 26 ноября, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин продолжает свой «дипломатический марафон» по политическому урегулированию ситуации в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее заявление Песков сделал сегодня, 26 ноября, в эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1».

Kremlin.ru Владимир Путин и Башар Асад

«Президент Путин предпринял насыщенный дипломатический марафон. Можно сказать, что, конечно, он будет так или иначе продолжаться», — сказал Песков.

Напомним, за последние шесть дней Путин провел целую серию переговоров, посвященных сирийскому урегулированию.

Так, 20 ноября состоялся телефонный разговор российского лидера с эмиром Катара Бен Хамадом Аль Тани. Лидеры двух стран предметно обсуждали ситуацию в Сирии.

21 ноября Россию посетил с официальным визитом законный президент Сирии Башар Асад. В Сочи он обсуждал с Путиным перспективы политического конфликта в Сирии.

В тот же день президент США Дональд Трамп позвонил Путину, и главы двух государств обсуждали урегулирование сирийского конфликта с учётом завершающейся военной операции по уничтожению террористов в Сирии.

После разговора с Трампом российскому лидеру звонили: король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Всех их Путин проинформировал о своих переговорах с Асадом и обсуждал с ними пути сирийского урегулирования.

22 ноября в Сочи состоялся трехсторонний саммит глав России, Ирана и Турции. Путин детально обсудил с Хасаном Рухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом пути сирийского урегулирования.

Вскоре должен состояться Конгресс национального диалога Сирии, идею проведения которого выдвинул Владимир Путин.