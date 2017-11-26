Варшава, 27 ноября, 2017, 01:22 — ИА Регнум. Правительственный кризис в Германии вызывает живейший интерес в Польше, где на повестке два связанных с этой ситуацией вопроса: что будет в конечном счете представлять из себя политическая конфигурация в Германии и что будет с Меркель? Ведь Меркель прочно связана с представлением об идеологии, которая доминировала в ЕС последние годы. Для Польши эти вопросы имеют непосредственное значение, емко выраженное одним из обозревателей словами: «насморк у немцев — это грипп у нас, что относится в равной степени как к экономике, так и политике и безопасности Польши». Ситуация анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Тот факт, что Польша также потенциально находится перед правительственным микрокризисом, связан и с определенной интригой. Вероятные изменения в кабинете министров молва связывает с главой МИД Витольдом Ващиковским и министром обороны Антонием Мачеревичем. Ходят слухи, что президент Анджей Дуда якобы поставил главе правящей партии «Право и Справедливость» ультиматум об отставке Мачеревича, при том, что конкуренция между Дудой и Качиньским обозначается всё яснее. Что же касается интриги, она связана с непонятным молчанием правящей партии о перестановках, которые изначально предполагались в начале ноября. Теперь уже говорится о середине декабря. Так не связана ли эта пауза с событиями в Германии?

Возможно, «Право и Справедливость» рассчитывала на то, что создание новой правящей коалиции в Берлине позволит уже и Варшаве определиться с выбором новых министров, которые будут иметь дело со своими германскими коллегами. Если же дело продолжит затягиваться, и дойдет до досрочных выборов, то решение вопроса отложится еще минимум на полгода. Планировать что-либо на ближайшее будущее тогда станет затруднительно.

Однако во всем этом для Польши есть и плюс. Какой — читайте в статье: Германия чихнула — Польшу начало лихорадить

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