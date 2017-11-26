Смолов в очередной раз принес «Краснодару» победу
Москва, 26 ноября, 2017, 13:25 — ИА Регнум. 26 ноября на стадионе «СКБ-Банк Арена» был разыгран матч 18-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Урал» и «Краснодар». Матч завершился минимальной победой «быков» со счетом 1:0.
На 34-й минуте форвард сборной России Федор Смолов открыл счет, замкнув поперечную передачу Виктора Клаессона — 0:1.
Статистика матча («Урал"/"Краснодар»)
Удары 6/6
Удары в створ 3/3
Владение 56%/44%
Фолы 17/16
«Краснодар» набрал 30 очков и поднялся на 3-ю строчку. «Урал» остался на 9-м месте с 24-мя очками.
Составы на матч:
«Урал»: Годзюр, Балажиц, Кулаков, Меркулов, Чернов, Бикфалви, Бумаль, Димитров, Емельянов, Евсеев, Портнягин.
«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Рамирес, Грицаенко, Петров, Газинский, Перейра, Каборе, Смолов, Клаессон, Жоаозиньо.
Главный арбитр матча: Владимир Москалев.
Предупреждения: Меркулов — 71.
Голы: Смолов 34 — 0:1.