Москва, 26 ноября, 2017, 13:25 — ИА Регнум. 26 ноября на стадионе «СКБ-Банк Арена» был разыгран матч 18-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Урал» и «Краснодар». Матч завершился минимальной победой «быков» со счетом 1:0.

Кирилл Венедиктов Фёдор Смолов

На 34-й минуте форвард сборной России Федор Смолов открыл счет, замкнув поперечную передачу Виктора Клаессона — 0:1.

Статистика матча («Урал"/"Краснодар»)

Удары 6/6

Удары в створ 3/3

Владение 56%/44%

Фолы 17/16

«Краснодар» набрал 30 очков и поднялся на 3-ю строчку. «Урал» остался на 9-м месте с 24-мя очками.

Составы на матч:

«Урал»: Годзюр, Балажиц, Кулаков, Меркулов, Чернов, Бикфалви, Бумаль, Димитров, Емельянов, Евсеев, Портнягин.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Рамирес, Грицаенко, Петров, Газинский, Перейра, Каборе, Смолов, Клаессон, Жоаозиньо.

Главный арбитр матча: Владимир Москалев.

Предупреждения: Меркулов — 71.

Голы: Смолов 34 — 0:1.