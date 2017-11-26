Калуга, 26 ноября, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Первый открытый фестиваль национальных культур «Дружба народов» стартовал сегодня, 26 ноября в полдень, на сцене Дома культуры Физико — энергетического института Обнинска Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении культуры и молодежной политикиаадминистрации Обнинска, цель фестиваля — поддержка талантливых исполнителей и творческих коллективов национальных диаспор и землячеств, проживающих на территории первого наукограда России.

Дружба народов

В фестивальной программе состоялись выступления творческих коллективов и солистов. Среди них: лауреат международных, всероссийских и областных конкурсов армянский ансамбль народного танца «Наири», ансамбль танца городского Дома культуры «Купава», хор мальчиков «Алые паруса» детской школы искусств № 2, ансамбль русской песни «Оберег», русский инструментальный ансамбль «Сувенир» Дома культуры ФЭИ, ансамбль барабанщиц «Вива» и другие. Участники фестивальной программы исполнили национальные песни, танцы, стихи.

В колонном зале Дворца культуры ФЭИ были представлены экспозиции прикладного творчества национальных культур.

Напомним, в настоящее время на территории Калужской области проживают представители свыше 120 национальностей, которые входят в 15 национально — культурных объединений.