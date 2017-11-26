Москва, 26 ноября, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков (Пермский край) ответил на претензии властей США к новому российскому закону о СМИ — иностранных агентах. Свой ответ Пушков опубликовал в своем аккаунте в сети микроблогов в Twitter.

Американский флаг

Напомним, глава Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) США Джон Лансинг заявил, что новый российский закон, позволяющий признать в России любые СМИ с иностранным финансированием иностранными агентами, не является зеркальным ответом на те репрессии, которые власти США развернули против российских телеканал RT и агентства Sputnik.

Лансинг утверждает, что российские СМИ в США работают якобы в лучших условиях, чем американские в России. Однако внятных доказательств этому утверждению он не привел.

Пушков ответил на претензии к России со стороны руководства BBG.

«Мы обещали зеркальность, а не симметрию. Все претензии — к минюсту США», — написал он в своём Twitter.

Он также пояснил суть российского закона о СМИ — иноагентах на примере ситуации вокруг работы RT на территории США:

«Минюст США заявил RT: «Регистрируйтесь и будете работать». Мы говорим то же самое. СМИ США не закрывают. Но им придется стать иноагентами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о статусе иностранных агентов для средств массовой информации, получающих финансирование из-за рубежа.

Данный закон стал ответом на репрессии, которые власти США развернули против российского телеканала RT. Так, минюст США в ультимативной форме потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента, в против случае всем работникам американского отделения RT грозило уголовное преследование.

При этом в США ни одно зарубежное СМИ никогда не регистрировалось иноагентом, и Вашингтон этого никогда не требовал.