Батуми, Грузия, 26 ноября, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Среди тех, кто погиб во время пожара в гостинице Leogrand в Батуми 24 ноября, — один бывший военнослужащий Заур Абуладзе, сообщила 26 ноября пресс-служба министерства обороны.

Пожар

По информации оборонного ведомства, Заур Абуладзе служил в Вооруженных силах Грузии до 2011 года, а в 2010 году выполнял международную миссию в Афганистане.

«Министерство обороны выражает соболезнования семьям погибших в результате пожара в Батуми 24 ноября и разделяет их скорбь», — говорится в специальном заявлении министерства.

Как сообщалось ранее, 24 ноября в гостинице Leogrand в Батуми произошел пожар, в результате которого 11 человек погибли и более 20 пострадали.

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Аджарский департамент полиции МВД Грузии возбудил по данному факту уголовное дело по статье 243, часть 3 УК Грузии «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее за собой смерть двух и более человек или иные тяжкие последствия».

В связи с происшедшим решением премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили 27 ноября объявлено в стране днем траура. В этот день в память о погибших на всей территории Грузии будут приспущены государственные флаги.