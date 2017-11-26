Калуга, 26 ноября, 2017, 12:44 — ИА Регнум. В Калужской области, в рамках государственной политики последовательно формируется система, направленная на развитие и защиту института семьи, повышение статуса материнства. Действующим пенсионным законодательством предоставлено право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, женщинам по достижении возраста 50 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет, родившим пять и более детей. Об этом, сегодня, 26 ноября в День матери, сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Ольга Карева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По ее словам, на досрочную пенсию также имеют право: один из родителей инвалида с детства, воспитавший ребенка до достижения им возраста 8 лет: мужчины по достижении возраста 55 лет, женщины по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет.

В то же время, опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавших их до достижения ими возраста 8 лет, трудовая пенсия по старости назначается с уменьшением возраста, на один год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности, если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно мужчины и женщины.

«В настоящее время в Калужской области более 7 тысяч матерей уже получают досрочную пенсию», — подчеркнула Ольга Карева.

Напомним, за 10 лет существования федеральной программы, сертификат материнского капитала в Калужской области получили 52 тыс. семей, 4,5 тыс. семей из них получили капитал в 2017 году. Сертификат выдаётся единожды — при рождении второго или последующих детей. Гарантированные сертификатом средства можно использовать на улучшение жилищных условий, на образование детей или положить на накопительный пенсионный счёт получившего сертификат родителя. На сегодняшний день размер материнского семейного капитала в калужском регионе составляет 453 026 рублей.

В целом по России за время действия программы материнский сертификат получили 8,2 млн семей.