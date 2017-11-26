Армавир, Краснодарский край, 26 ноября, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Жертвами конфликта возле ресторана в Армавире, переросшего в перестрелку, стали три человека, сообщает «Пятый канал».

The-village.ru Перестрелка

По предварительным данным, один человек погиб на месте, двое скончались в больнице. Среди погибших — врио начальника отдела вневедомственной охраны по городу Армавиру управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Уточняется, что это был бытовой конфликт между посетителями ресторана. Ранее в региональном главке СКР подтвердили информацию о жертвах перестрелки, не уточнив подробностей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, опубликована ориентировка на предполагаемого участника конфликта.

Гибель сотрудника Росгвардии также подтвердили в пресс-службе управления ведомства по Краснодарскому краю.

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