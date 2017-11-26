Подгорица, 26 ноября, 2017, 12:22 — ИА Регнум. В Черногории произошел интересный случай, на запись камер наружного наблюдения попал момент, как уличный пес спасает женщину от уличного грабителя. Ролик был опубликован в американской социальной сети Facebook и показан сегодня, 26 ноября, в эфире черногорского телеканала RTCG.

Пёс

Инцидент имел место на одной из улиц черногорской столицы Подгорицы.

На видеозаписи видно, что как неизвестный мужчина преследует женщину на улице. Приблизившись к своей жертве, нападавший пытается выхватить у неё из рук сумку, но в этот момент на грабителя набрасывается уличный пес, сидевший на дороге неподалеку.

Злоумышленнику пришлось срочно ретироваться.

Получил ли пес какую-нибудь награду не уточняется.