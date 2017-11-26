Абрау-Дюрсо, Краснодарский край, 26 ноября, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Либерально-консервативная «Партия Роста» собирается выдвинуть своего лидера и по совместительству уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова кандидатом на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года. Такое решение было принято на заседании политического совета партии, которое состоялось сегодня, 26 ноября, в Абрау-Дюрсо, где расположен завод шампанских вин, принадлежащий Титову.

Kremlin.ru Борис Титов

Всего пару дней назад Титов заявлял журналистам, что его «Партия Роста» рассматривает несколько вариантов стратегии на предстоящих выборах президента России. Был вариант поддержки кандидатуры действующего президента РФ Владимира Путина, однако тот пока не изъявил желания вновь переизбираться на пост президента, также был вариант выдвижения собственного кандидата через внутрипартийные праймериз.

Известно, что внутрипартийный отбор кандидатов на пост президента России в «Партии Роста» стартовал в августе этого года. В праймериз приняли участие федеральный секретарь партии Алекандр Хуруджи, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» и депутат заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и бизнесмен Дмитрий Потапенко.

Но ни одна из этих кандидатур не получила достаточной поддержки, чтобы считаться единым кандидатом от «Партии Роста» на выборах президента России.

Сам Титов ранее заявил, что задача его партии на предстоящих выборах — максимально продвинуть свою экономическую программу «Стратегия роста», которая была подготовлена «Столыпинским клубом». Программа была представлена президенту России в мае 2017 года.

С этой программой Титов идет на выборы, и чем большую поддержку получит у избирателя — тем больше шансов впоследствии добиться реализации программы.

Напомним, очередные выборы президента Российской Федерации пройдут в марте 2018 года. О своем намерении участвовать в выборах уже заявили бессменные лидеры ЛДПР и КПРФ — Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов. Все уже сбились со счета, который раз они будут участвовать в выборах и неизменно проигрывать. Их непарламентский соратник, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, также заявил, что будет участвовать в выборах президента. Кроме того, о намерении участвовать в президентской кампании заявила телеведущая Ксения Собчак. Правда, это мало кто воспринял всерьез.