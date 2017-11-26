Токио, 26 ноября, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Власти Японии рассчитывают в 2020-х годах получить возможность отправить своих астронавтов на поверхность Луны в составе пилотируемых миссий в рамках проекта Deep Space Gateway, участником которого является Япония. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщает японское издание Yomiuri со ссылкой на источники.

Луна

Сообщается, что японские власти в рамках проекта Deep Space Gateway могут предложить содействие в создании кораблей для высадки на поверхность Луны. Также японская сторона могла бы предоставить свои наработки в области очистки воды и воздуха или технологические решения стыковки транспортных космических кораблей.

Что касается проекта Deep Space Gateway, то о нём пока мало известно. Около года назад на закрытом заседании в Хьюстоне (США, штат Техас) представители из космической отрасли США, России, Евросоюза, Японии и Канады обсудили возможность постройки постоянной лунной базы на орбите Луны к 2023 году. Собственно, это и есть проект Deep Space Gateway.

В сентябре 2017 года было подписано соглашение между Роскосмосом и NASA о сотрудничестве в создании этой станции.

В начале октября 2017 года глава Роскосмоса Игорь Комаров заявил, рабочие группы в России и США по созданию окололунной станции Deep Space Gateway приступили к работе.

17 октября Роскосмос и NASA конкретизировали участие российских специалистов в создании станции — они займутся созданием шлюзового модуля, предназначенного для выходов в открытый космос; запуск модуля назначен на 2026 год. Это будет завершающий этап первого строительного периода для станции Deep Space Gateway.

При этом в Роскосмосе считают, что в дальнейшем на станции Deep Space Gateway могут быть установлены и другие модули российского производства. При этом известно, что ключевые модули предполагаемой станции будут строить в США по американским стандартам. Речь идет как минимум о двигательно-энергетическом (Power and Propulsion Element) и жилом (Habitation module) модулях.

Что касается собственно японской космической программы, то она развивается не слишком успешно. В конце июля этого года частная японская корпорация Interstellar Technologies попыталась запустить собственную ракету. Запуск завершился неудачно.