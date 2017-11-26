Вашингтон, 26 ноября, 2017, 11:15 — ИА Регнум. Глава Совета управляющих по вопросам вещания (BBG) США Джон Лансинг считает, что российский закон о СМИ — иностранных агентах не является зеркальным ответом на признание властями США иностранным агентом российского телеканала RT. Об этом Лансинг заявил сегодня, 26 ноября.

FeelSunny Съемочная группа Russia Today

По словам Лансинга, тот закон, который недавно был принят в России, позволяющий признать СМИ с иностранным финансированием иностранными агентами, не является зеркальным ответов на ограничения работы на территории США российского телеканала RT и агентства Sputnik.

«Хотя мы и не будем рассуждать о том, как новые шаги российского правительства повлияют на нашу журналистскую работу, любое определение таких шагов, как действия по принципу взаимности сильно искажает действительность», — отметил Лансинг.

Он пояснил, что у американских СМИ, работающих в России, якобы нет тех же возможностей распространения, что есть у RT и Sputnik на территории США.

Лансинг утверждает, что российским СМИ, в частности RT и Sputnik, предоставлена возможность свободной работы на территории США, а международным американским медиаресурсам, таким как «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа«/»Радио Свобода», якобы запрещено иметь телевидение и радио в России.

При этом Лансинг откровенно врет, так как такая мощная американская телевизионная компания, как CNN свободно вещает на территории России. Кроме того, осуществляется эфирное вещание «Радио Свободы» на АМ-частотах.

Глава BBG выразил пожелание, чтобы нынешний акцент на взаимности между российскими и американскими СМИ завершился тем, чтобы американским СМИ, в том числе международным, таким как «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа«/»Радио Свобода», на территории России были предоставлены те же права, что и российским RT и Sputnik на территории США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство юстиции США в ультимативной форме под угрозой возбуждения уголовных дел потребовало от американского представительства телеканал RT зарегистрироваться на территории США в качестве иностранного агента.

Российские власти заявили, что не потерпят столь недружественных действий, и пообещали дать зеркальный ответ. В итоге в России был принят закон, согласно которому любые средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны иностранными агентами.