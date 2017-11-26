Симферополь, 26 ноября, 2017, 11:01 — ИА Регнум. В Крыму начали работу по оспариванию в международных судах введенные против полуострова санкции. Об этом РИА Новости заявил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при правительстве Крыма Александр Молохов.

Суд

По его словам, первые иски могут быть поданы уже в 2018 году. Пока рано говорить о каких-либо результатах по санкциям, поскольку работа только началась.

«Мы работаем в двух направлениях: первое — оспаривание персональных санкций. Здесь мы хотим выбрать такую кандидатуру, в отношении которой были без сомнений санкции применены необоснованно. Пока это все в процессе», — сказал Молохов.

Второе направление работы юристов — это оспаривание санкций против Крыма в целом, и этот вопрос во многом политический. На данном направление власти российского региона работают в тесном контакте с МИД РФ и министерством юстиции.

Сложность тут, уточнил Молохов, заключается в том, что судебные процессы будут проходить в Европейском суде справедливости и в Люксембурге, что потребует серьезных финансовых затрат. Пока этот вопрос не решен, заключил глава экспертного совета.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошел референдум о принадлежности полуострова, на котором более 95% жителей проголосовали за присоединение к России. Плебисцит стал реакцией полуострова на госпереворот в Киеве, в результате которого к власти пришли бандеровцы.

Страны Запада и Украина не признали итогов референдума и ввели санкции как против Крыма, так и против ряда физических лиц. Так, в ЕС гражданам и юридическим лицам запрещено ввозить продукцию из Крыма, инвестировать в его экономику, оказывать туристические услуги, экспортировать некоторые товары и технологии.

Эти санкции регулярно продляются. 12 октября к решению ЕС о продлении санкций против России присоединились Черногория, Албания, Норвегия и Украина.