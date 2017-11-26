Нью-Йорк, США, 26 ноября, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Российский боксер Сергей Ковалев смог вернуть себе титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO состоялся в Нью-Йорке в ночь на 26 ноября.

Боксёрские перчатки

Противником Ковалева выступил украинец Вячеслав Шабранский. Бой был недолгим — Ковалев победил уже во втором раунде техническим нокаутом.

После победы Ковалев не мог сдержать радости и гордости за самого себя.

«Спасибо всем за поддержку, я это сделал, я снова стал чемпионом, я вернулся. Моя цель — быть лучшим в этом дивизионе. Сейчас я готов драться за все пояса», — сказал российский боксер.

Напомним, до боя с Шабрански Ковалев потерпел два поражения от американского боксера Андре Уорда. В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам довольно спорным решением судей. После поражения он воспользовался пунктом в контракте о проведении боя-реванша. Этот бой состоялся в июне, но Ковалев снова уступил техническим нокаутом в 8-м раунде.

Уорд смог отобрать у Ковалева три пояса чемпиона мира — по версиям WBO, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). После победы Уорд неожиданно заявил, что завершает свою боксерскую карьеру и все три титула стали вакантными.

«Очень хорошо, что у поясов разные владельцы, мы можем показывать хорошие бои, я готов драться с любым чемпионом», — заявил Ковалев.

Известно, что в своей весовой категории за титул чемпиона мира по версии IBF Ковалеву придется сразиться с российским боксером Артуром Бетербиевым, по версии WBA опять же с российским боксером Дмитрием Биволом, а по версии WBC с канадцем Адонисом Стивенсоном.

Скорее всего первый бой будет против Бетербиева.