Луганск, 26 ноября, 2017, 10:23 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник определил свою политическую программу на период вплоть до внеочередных выборов главы республики. Ряд соответствующих заявление Пасечник сделал 24 и 25 ноября.

Mvdlnr.ru Леонид Пасечник

Напомним, именно Пасечник сообщил, что глава ЛНР Игорь Плотницкий уходит в отставку по состоянию здоровья. При этом отставке Плотницкого предшествовал внутриполитический конфликт между главой республики и министром внутренних дел Игорем Корнетом. Известно, что сейчас Плотницкий находится в Москве.

25 ноября Народный совет ЛНР официально отправил Плотницкого в отставку и утвердил кандидатуру Пасечника в должности исполняющего обязанности главы республики. Оба решения были приняты единогласно.

В ходе своего выступления перед депутатами Народного совета Пасечник рассказал о том, каким будет дальнейший курс республики.

По его словам, ЛНР продолжит следовать тем курсом, которы республика шла последние три года. Ключевыми составляющими этого курса являются: союз с Российской Федерацией, верность Минским соглашениям, экономическое и политическое развитие республики, обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого жителя ЛНР.

Уже после выступления в Народном совете ЛНР, Пасечник дал интервью ГТРК республики. Он заявил, что расчитывает на дальнейшее сотрудничество с Донецкой Народной Республикой и её главой Александром Захарченко.

«Отдельное спасибо хотелось бы сказать главе ДНР Александру Захарченко и выразить надежду на дальнейшее сотрудничество и плодотворную работу в деле становления республик Донбасса и интеграции в состав России», — сказал Пасечник.

При этом одной из своих главных целей на посту главы ЛНР Пасечник назвал восстановление экономического благополучия республики.

«Любое государство не может существовать без экономики. Это — основа основ, поэтому усилия меня и моей команды будут направлены на поднятие и запуск производства тех промышленных предприятий, которые находятся на территории нашей республики», — подчеркнул Пасечник.

Он пояснил, что его команда займется организаций восстановления шахт для обеспечения новых рабочих мест для граждан ЛНР.