Брюссель, 26 ноября, 2017, 10:11 — ИА Регнум. В Брюсселе полиция задержала более 70 участников последовавших за манифестациями в центре города беспорядков, сообщает издание Le Soir со ссылкой на прокуратуру.

Chris Huggins Полиция

Участники акции протеста вышли на «митинг против рабства мигрантов в Ливии». Затем начались беспорядки: более 30 человек начали громить витрины магазинов и полицейские автомобили.

В общей сложности были задержаны 71 участник манифестации. Стражи порядка провели 16 судебных задержаний и 55 административных.

В результате столкновений никто не пострадал.

Ранее 11 ноября в Брюсселе около 300 болельщиков сборной Марокко по футболу, празднуя выход команды на чемпионат мира 2018 года в России, устроили беспорядки. Они забросали камнями полицейских, пострадали 20 человек.