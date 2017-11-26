Москва, 26 ноября, 2017, 09:47 — ИА Регнум. В Москве по неизвестным причинам была отменена вечеринка Moscow Burning Man Decompression 2017всего за час до её официального начала. Соответствующее сообщение было опубликовано накануне, 26 ноября, на официальной странице мероприятия в американской социальной сети Facebook.

Regionals.burningman.org Moscow Burning Man Decompression 2017

Речь идёт о Burning man Decompression — вечеринках, которые проводятся в нескольких крупных городах по всему миру в честь американского фестиваля Burning man, который каждое лето проводится в пустыне Невады.

Организаторы Moscow Burning Man Decompression 2017 сообщили, что по независящим от них причинам мероприятие отменяется с возможностью переноса. Они также пообещали сделать официальное заявление через пару дней.

В СМИ появилась информацию, что за пару часов до начала вечеринки на место её проведения приехали сотрудники полиции и наркоконтроля.

Позднее организаторы Moscow Burning Man Decompression 2017 сообщили, что их мероприятие все же состоится, но пройдёт на других площадках. Главная сцена была перенесена на площадку Maybe.

Фестиваль Burning Man (в буквальном переводе — «горящий человек») проводится в пустыне Блэк-Рок в американской штате Невада каждое лето с 1986 года. Фестиваль начинается в последний понедельник августа, в ноль часов одну минуту. Последний день приходится на День Труда, официальный праздник, отмечаемый в США в первый понедельник сентября, выходной день для большинства организаций. Кульминация происходит в субботу после заката, когда сжигают огромную деревянную статую человека.

Сами организаторы определяют событие как эксперимент по созданию сообщества радикального самовыражения, при этом полностью полагающегося только на себя. На месте проведения фестиваля устанавливаются многочисленные произведения так называемого современного искусства, зачастую самой фантастической формы. некоторые из этих «произведений» сжигаются их создателями в процессе проведения фестиваля.

На площадке проведения фестиваля ездят сотни «мутированных» машин самого невероятного облика, многие участники ходят в костюмах персонажей искусства, зверей, предметов и так далее. Приехавшие в пустыню артисты дают выступления, популярны различные танцы. На нескольких танцполах круглосуточно работают диджеи.

Предполагалось, что в московской вечеринке в честь фестиваля Burning Man выступят те же музыканты и диджеи, которые выступали на фестивале в Неваде в этом году.