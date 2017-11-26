Iphone от Apple больше не радуют, в интернете жаждут Tesla Phone
Вашингтон, 26 ноября, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Десятый по счету IPhone от американской технологической компании Apple успел надоесть фанатам гаджетов ещё до своего официального выхода. В связи с этим в сети Интернет набирает популярность видеоролик с канала Concept Creator, авторы которого решили пофантазировать, как бы выглядел гипотетический конкурент IPhone X, если бы его выпустила другая американская технологическая корпорация Tesla. Видеоролик был опубликован 20 ноября.
В ролике показан гипотетический смартфон от Tesla, который оснащен двойной камерой, имеет безрамочный дисплей (подобно IPhone X) и облачен в металлический корпус.
Большинству интернет-пользователей такой Tesla Phone очень понравился. В комментариях к видео пользователи пишут, что появись такой гаджет на самом деле, очереди за новыми моделями IPhone стали бы намного меньше.
Кроме того, пользователи в шутку гадают, будет ли Tesla Phone работать «на электричестве».
Напомним, Tesla — американская технологическая корпорация, главой которой является Илон Маск. Компания занимается производством электромобилей и решений для хранения электрической энергии.