Вашингтон, 26 ноября, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Десятый по счету IPhone от американской технологической компании Apple успел надоесть фанатам гаджетов ещё до своего официального выхода. В связи с этим в сети Интернет набирает популярность видеоролик с канала Concept Creator, авторы которого решили пофантазировать, как бы выглядел гипотетический конкурент IPhone X, если бы его выпустила другая американская технологическая корпорация Tesla. Видеоролик был опубликован 20 ноября.

(сс) perzon seo IPhone X

В ролике показан гипотетический смартфон от Tesla, который оснащен двойной камерой, имеет безрамочный дисплей (подобно IPhone X) и облачен в металлический корпус.

Большинству интернет-пользователей такой Tesla Phone очень понравился. В комментариях к видео пользователи пишут, что появись такой гаджет на самом деле, очереди за новыми моделями IPhone стали бы намного меньше.

Кроме того, пользователи в шутку гадают, будет ли Tesla Phone работать «на электричестве».

Напомним, Tesla — американская технологическая корпорация, главой которой является Илон Маск. Компания занимается производством электромобилей и решений для хранения электрической энергии.