Вашингтон, 26 ноября, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Дочь президента США Дональда ТрампаИванка Трамп могла стать причиной скандала между Белым домом и Госдепартаментом США: госсекретарь Рекс Тиллерсон принял решение на отправлять в Индию в составе делегации ключевых дипломатов из-за Иванки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

usbotschaftberlin Иванка Трамп и Ангела Меркель

По данным телеканала, на предпринимательский саммит в Индии не поедет группа ключевых дипломатов из-за того, что делегацию возглавляет дочь и помощник президента Трампа Иванка. Решение Тиллерсона сократить делегацию было связано с «пренебрежением» к дочери американского лидера в свете напряженности между Трампом и Тиллерсоном.

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Речь идет о саммите по предпринимательству (Global Entrepreneurship Summit), который ранее посещали экс-президент США Барак Обама и бывший госсекретарь Джон Керри, а вместе с ними ехали представительные делегации. В этот раз не разрешено ехать никому рангом ниже, чем заместитель помощника госсекретаря.

«Госсекретарь и его помощники настояли на том, что все поездки должны подлежать согласованию, даже их мельчайшие детали», — заявил один из источников. Отказ послать кого-либо из высокопоставленных лиц связан с тем, что Госдеп не хочет поддерживать Иванку Трамп.

В данном случае можно говорить о «расколе» между Белым домом и Госдепартаментом США, подводит итог CNN. Месяцем ранее телеканал NBC сообщил о конфликте между Трампом и Тиллерсоном, в ходе которого последний пригрозил отставкой. Якобы он возник из-за несогласия госсекретаря с президентом по ряду вопросов внутренней политики.

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Тиллерсон опроверг это сообщение, а Трамп призвал NBC извиниться за публикацию лживых новостей. Телеканал отказался приносить извинения, заявив, что сообщение из достоверного источника, а дни Тиллерсона на посту госсекретаря США фактически сочтены.

Накануне Трамп обвинил телеканал CNN в необъективности, назвав его «крупным источником фейковых новостей», плохо представляющим США в мире и сообщающим неправду. Редакция CNN ответила на обвинения, напомнив Трампу, что это его работа — представлять США в мире.

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Ранее бывший кандидат на пост президента Соединённых Штатов от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что дочь президента должна нести ответственность за действия своего отца. В Демпартии считают, что Иванка Трамп является одним из самых влиятельных доверенных лиц президента. В марте 2017 года она стала старшим советником Трампа, она официально работает в Белом доме, однако не получает зарплату.