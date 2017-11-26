Вашингтон, 26 ноября, 2017, 09:06 — ИА Регнум. Хоккейный клуб столицы США города Вашингтона «Вашингтон Кэпиталз», в составе которого играет российский легионер Александр Овечкин, в гостях одержал победу над командой «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:2.

dbking Александр Овечкин

Игра прошла накануне, 26 ноября, в канадском Торонто. Героем матча бесспорно стал Овечкин, который забил три шайбы в ворота соперников (оформил хет-трик).

Овечкин поразил ворота «Торонто» на 13-й, 20-й и 60-й минутах игры. Ещё одну шайбу «Вашингтон Кэпиталз» принес Якуб Врана на 32-й минуте.

У канадцев отличились Джейк Гардинер (42-я минута) и российский защитник хозяев льда Никита Зайцев (47-я минута).

Таким образом, в активе Овечкина уже 18 шайб в текущем сезоне.

Напомним, Овечкин играет в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2004 года. Он неоднократно заявлял, что в составе этой команды хотел бы завоевать Кубок Стэнли, но пока сделать это не удалось.