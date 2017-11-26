Москва, 26 ноября, 2017, 09:04 — ИА Регнум. В 1998 году в Российской Федерации «с целью повышения социальной роли материнства» был учрежден новый праздник — День матери.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

Идея праздника не являлась изобретением правительства РФ — такой праздник отмечается и в других странах мира. Так, этот праздник отмечается во второе воскресенье мая в большинстве стран Европы, в США, на Украине и в Японии. В Испании, Литве и Португалии Днем матери является первое воскресенье мая. В Швеции и Франции — последнее воскресенье мая. День матери имеет фиксированную дату в Грузии, Финляндии, Польше, Никарагуа. В этих странах он отмечается в разных числах мая. В ноябре День матери празднуют в Иране и КНДР, в октябре — в Белоруссии.

В России праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.

Поддержка статута и значимости материнства в России осуществляется путем реализации нескольких государственных программ, в том числе — программы «Материнский капитал».

Размер этой единовременной государственной субсидии составляет 453 тыс. 26 руб. Пока что программа действует до конца 2018 года, но Министерство труда РФ уже внесло в правительство законопроект о продлении программы до 2023 года.

По данным Пенсионного фонда России, за время действия программы сертификат на материнский капитал получили более 8,5 млн российских семей, из них благодаря материнскому капиталу более 5 млн семей улучшили жилищные условия, около 482 тыс. семей направили средства материнского капитала на обучение детей и 3,7 тыс. семей перевели средства на накопительную пенсию матери. Таким образом 58% семей полностью распорядились средствами материнского капитала. В прошлом году к трем основным направлениям расходования материнского капитала добавилось еще одно — социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. По данным ПФР, на сегодняшний день по этому направлению принято 115 заявлений, — приводит статистические данные ТАСС.

Кроме того, в России господдержка матерям оказывается в виде различных пособий.

Например, при рождении ребенка предоставляется разовая выплата в размере 16,3 тыс. руб., а в случае рождения двух и более детей она выплачивается на каждого ребенка.

Работающие женщины в России имеют один из самых длительных по сравнению с другими государствами декретный отпуск — 3 года, из которых первые полтора года жизни ребенка оплачиваются. Размер выплат составляет 40% от среднего заработка. Работающая женщина при выходе в декретный отпуск в России также получает единовременное пособие по беременности и родам. По данным Фонда социального страхования, максимальный размер пособия по беременности и родам в 2018 году увеличится на 16 тыс. руб. и составит 282 тыс. руб. В настоящее время, по данным ФСС, в декретном отпуске в России находятся более 1,1 млн человек.

Для неработающих матерей тоже предусмотрено пособие, его минимальный размер по уходу за первым ребенком составляет 2,9 тыс. руб. в месяц, за вторым и последующими детьми — 5,8 тыс. в месяц.

Для матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию действуют несколько благотворительных программ, среди которых — «Дом для мамы» — первый православный кризисный центр для женщин в Москве службы помощи «Милосердие». На сегодня в центре уже получили приют 200 женщин с детьми.

Основная цель приюта — не просто дать крышу над головой, но и помочь женщине с самореализацией, например, оплатить ей обучающие курсы, дать возможность получить новые компетенции. Одновременно в «Доме для мамы» могут находиться 10 беременных женщин или мам с маленькими детьми. Для каждой разрабатывается индивидуальная программа по выходу из кризисной ситуации: помощь в оформлении документов или льгот, налаживании отношений с родственниками, обучение или трудоустройство. Здесь же работает школа для мам, в которой дают знания и навыки по уходу за ребенком. За время работы центра бесплатную социальную и юридическую помощь получили около 7 тыс. женщин.

С целью поощрения рождаемости, снижения детсткой и материнской смертности, повышения веса дохаживания новорожденных, в России развивается сеть перинатальных центров, в рамках которой до конца 2107 года должно быть построено и введено в эксплуатацию не менее 32 перинатальных центров. На строительство центров только в 2013 году, на момент старта программы, было направлено более 50 млрд рублей из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Проект реализуется при участии госкорпорации «Ростех».

Реализуетсяпроект партии «Единая Россия» «Здоровье — детям», в рамках которого проводится мониторинг ввода в строй 19 перинатальных центров.

В рамках проекта, рассчитанного на шесть лет — с 2017 по 2022 год также ведется борьба с социально значимыми заболеваниями, развивается школьная медицина, создаются условия для того, чтобы в каждой школе появился медицинский работник, организуется доступная среда для детей-инвалидов, проводится мониторинг состояния детских поликлиник и больниц.

9 ноября 2017 года на встрече с рабочими Челябинского компрессорного завода Президент РФ Владимир Путин рассказал о планах на создание отдельной программы по поддержке материнства и детства, о том, какие шаги государство намерено предпринять шаги для улучшения демографической ситуации и поддержке семей с детьми.

«Мы сейчас собираем все, что касается поддержки материнства и детства, выделяем в отдельный раздел. Это будет отдельная программа», — сообщил глава государства.