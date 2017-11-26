Вашингтон, 26 ноября, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Американский телеканал CNN решил ответить президенту США Дональду Трампу, который обвинил это СМИ в необъективности. Соответствующее заявление было опубликовано накануне, 25 ноября, в официальном аккаунте CNN в сети микроблогов Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Напомним, Трамп в своем Twitter-аккаунте вывалил на CNN очередную порцию критики. Президент считает, что его любимый телеканал Fox News намного важнее в США, чем проклятый CNN, но у CNN большая иновещательная сеть, и за границей больше смотрят именно этот телеканал.

«CNN остается крупным источником (фейковых) новостей и представляет нашу нацию в мире очень слабо. Остальной мир не получает от них правды», — написал Трамп.

Стоит отметить, что CNN так или иначе всегда ориентировался на Демократическую партию США, а Fox News является детищем республиканцев.

Редакция CNN решила не оставлять обвинения Трампа без ответа.

«Представлять США в мире — не работа CNN. Это ваша (обязанность). Наше дело — сообщать новости», — сказано в сообщении CNN, опубликованном в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, практически все американские либеральные СМИ, которые ориентируются на Демократическую партию, ведут против Трампа и его команды полномасштабную информационную войну. Война эта была развязана руководством Демпартии ещё в период президентской предвыборной кампании в середине 2016 года с подачи кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

После поражения Клинтон на выборах демократы оружия не сложили и продолжили дискредитацию Трампа и его людей по всем фронтам.

Трамп отчаянно сопротивляется и огрызается на демократические СМИ, называя их «фейковыми». Так, ещё в марте этого года он заявил, что газета The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC являются врагами американского народа.

Что касается Fox News, то этот телеканал контролируется медиамагнатом Рупертом Мёрдоком, который активно поддерживает Трампа.