Санкт-Петербург, 26 ноября, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Актер и певец Томас Нойвирт, выступающий под псевдонимом Кончита Вурст, может оказаться и не геем, и не трансвеститом, сообщает Telegram-канал Trenszzzz.

Albin Olsson Кончита Вурст

По его данным, у Нойвирта есть семья — жена и двое детей, они живут в небольшой деревне недалеко от Вены. Образ трансвестита и гея, живущего с мужчиной, Нойвирт исполняет по контракту.

Напомним, в 2014 году Нойвирт в образе «бородатой женщины» Кончиты Вурст выиграл песенный конкурс «Евровидение» с песней «Rise Like a Phoenix» («Восстану словно Феникс»). В образе Кончиты Томас выступает с 2011 года.

Сам он заявляет, что карнавальный образ «бородатой женщины» использует для того, чтобы привлечь внимание людей к вопросам толерантости.

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Беседуя с журналистами в Санкт-Петербурге, куда Нойвирт приехал на ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок», он пояснил, что приемлет оба варианта обращения к нему ‑ и как к мужчине, и как к женщине. Все зависит от того, кого в нем видит обращающийся.

Международный кинофестиваль «Бок о Бок», посвященный теме сексуальных меньшинств, проходил в Санкт-Петербурге с 16 по 25 ноября. Открытие фестиваля посетили 400 человек.