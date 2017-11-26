Нинбо, Китай, 26 ноября, 2017, 08:07 — ИА Регнум. В Китае более 30 госпитализированы в результате взрыва в городе Нинбо (провинция Чжэцзян), сообщает 26 ноября телеканал CGTN.

Tammy Sue Пожар

Инцидент произошел в одном из зданий китайского портового города. Что стало его причиной — неизвестно.

Сообщается, что здание было нежилое, там находились только рабочие. В близлежащих домах ударная волна выбила стекла.

Центральное телевидение Китая опубликовало видео произошедшего. В ролике видны разрушенные здания, из которых спасатели выносят пострадавших.